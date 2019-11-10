افتتاح أول مركز تدريب لدور الأيتام بالعبور.. صور

افتتحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور أسامة الرفهي رئيس مجلس إدارة جمعية الصديق لتنمية المجتمع، أول مركز تدريب لدور الأيتام بمقر جمعية الصديق لتنمية المجتمع بمدينة العبور وذلك في إطار توجيهات علاء مرزوق محافظ القليوبية.



حضر الافتتاح مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وغاده الجزار، مدير الأسرة والطفولة، وهشام حجازي، مدير المكتب الفني بالمديرية، وأعضاء مجلس الإدارة.



وقال الدكتور أسامة الرفهي إن مجلس الإدارة يقدم كل الدعم لتأهيل أولادنا الأيتام سواء بنين أو بنات لسوق العمل، مشيرا إلى أن مركز التدريب يجمع في طياته متدربين متخصصين في مجالات مختلفة بالإضافة إلى أنهم حاصلين على ماجستير ودكتوراة ولديهم خبرة كبيرة.



وأوضحت الدكتورة إيمان ريان، أنه قد سبق القيام بزيارة مفاجئة لدور الأيتام بمدينة العبور وكان من ضمنها دار جمعية الصديق، لافتة إلى أن الجمعية تمتلك من الإمكانيات والقدرات الهائلة.



وأضافت أن الدار رحبت بتقديم كل سبل الدعم والتعاون مع دور الأيتام الأخرى، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية عامل أساسي للتنمية وسيكون هناك تواصل قوى بين الأطراف حتى تعم الاستفادة على الجميع.



وقال مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إن الهدف الأساسي من المركز هو المصلحة الفضلى للطفل وأن الوزارة مقتنعة بدور مؤسسات المجتمع المدني وتعتبرها شريك أساسي في التنمية، وأن ما نفعله الآن هو اكتساب الأيتام خبرة ومهارة وحرفة يكون من خلالها قادر على التعامل مع المجتمع بشكل إيجابي يكون إضافة للمجتمع.



كما أكد القس إبراهيم جرجس، ممثل كنيسة شيراتون، أن المجتمع المصرى قائم على المودة والحب وأننا نتعامل من خلال 3 محاور وهي التعليم والصحة والتنمية بحيث يكون الفرد نافع للمجتمع.



ويقع مركز التدريب على مساحة 400 متر، مكون من 7 ورش تدريبية وهي ورشة تدريب على أعمال السباكة والكهرباء والنجارة والدهان والخياطة والتطريز والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية.



وينظم المركز دورات تدريبية للأيتام، وتستوعب الورشة الواحدة 20 متدربا، وبالتالي سيكون العدد الإجمالي 140 متدربا، والدورة مكونة من 20 ساعة تدريب حيث تقوم الجمعية بتوفير إمكانيات ومعدات ووسائل مواصلات للأيتام من وإلى المركز بهدف توسيع قاعدة المستفيدين حيث تم الاتفاق مع المتدربين على استخراج نموذج كمدرب مساعد يستطيع الإفادة والاستفادة بجانب تنظيم معارض دورية لمنتجات دور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

