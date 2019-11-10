AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح أول مركز تدريب لدور الأيتام بالعبور.. صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:24 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
افتتحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور أسامة الرفهي رئيس مجلس إدارة جمعية الصديق لتنمية المجتمع، أول مركز تدريب لدور الأيتام بمقر جمعية الصديق لتنمية المجتمع بمدينة العبور وذلك في إطار توجيهات علاء مرزوق محافظ القليوبية.

حضر الافتتاح مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وغاده الجزار، مدير الأسرة والطفولة، وهشام حجازي، مدير المكتب الفني بالمديرية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور أسامة الرفهي إن مجلس الإدارة يقدم كل الدعم لتأهيل أولادنا الأيتام سواء بنين أو بنات لسوق العمل، مشيرا إلى أن مركز التدريب يجمع في طياته متدربين متخصصين في مجالات مختلفة بالإضافة إلى أنهم حاصلين على ماجستير ودكتوراة ولديهم خبرة كبيرة.

وأوضحت الدكتورة إيمان ريان، أنه قد سبق القيام بزيارة مفاجئة لدور الأيتام بمدينة العبور وكان من ضمنها دار جمعية الصديق، لافتة إلى أن الجمعية تمتلك من الإمكانيات والقدرات الهائلة.

وأضافت أن الدار رحبت بتقديم كل سبل الدعم والتعاون مع دور الأيتام الأخرى، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية عامل أساسي للتنمية وسيكون هناك تواصل قوى بين الأطراف حتى تعم الاستفادة على الجميع.

وقال مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إن الهدف الأساسي من المركز هو المصلحة الفضلى للطفل وأن الوزارة مقتنعة بدور مؤسسات المجتمع المدني وتعتبرها شريك أساسي في التنمية، وأن ما نفعله الآن هو اكتساب الأيتام خبرة ومهارة وحرفة يكون من خلالها قادر على التعامل مع المجتمع بشكل إيجابي يكون إضافة للمجتمع.

كما أكد القس إبراهيم جرجس، ممثل كنيسة شيراتون، أن المجتمع المصرى قائم على المودة والحب وأننا نتعامل من خلال 3 محاور وهي التعليم والصحة والتنمية بحيث يكون الفرد نافع للمجتمع.

ويقع مركز التدريب على مساحة 400 متر، مكون من 7 ورش تدريبية وهي ورشة تدريب على أعمال السباكة والكهرباء والنجارة والدهان والخياطة والتطريز والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية.

وينظم المركز دورات تدريبية للأيتام، وتستوعب الورشة الواحدة 20 متدربا، وبالتالي سيكون العدد الإجمالي 140 متدربا، والدورة مكونة من 20 ساعة تدريب حيث تقوم الجمعية بتوفير إمكانيات ومعدات ووسائل مواصلات للأيتام من وإلى المركز بهدف توسيع قاعدة المستفيدين حيث تم الاتفاق مع المتدربين على استخراج نموذج كمدرب مساعد يستطيع الإفادة والاستفادة بجانب تنظيم معارض دورية لمنتجات دور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
افتتاح أول مركز تدريب لدور الأيتام بالعبور.. صور
افتتاح أول مركز تدريب لدور الأيتام بالعبور.. صور
افتتاح أول مركز تدريب لدور الأيتام بالعبور.. صور
افتتاح أول مركز تدريب لدور الأيتام بالعبور.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتطوير الجهاز الإداري بشمال سيناء.. تدريب 25 موظفا على مهارات التعامل مع الجمهور

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

شاهد.. سبيل مياه للفنان الراحل هيثم احمد زكي فى أحد شوارع القاهرة

أخبار الرياضة.. رسالة شوقي غريب للجماهير.. حقيقة عودة معروف يوسف لـ الزمالك.. غياب 9 نجوم عن قمة ليفربول والسيتي

فيديو جراف | نصائح لتفادي أضرار حلاوة المولد

الرجل المناسب.. نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

بالأسلحة البيضاء| إصابة 5 طلاب في مشاجرة داخل الحرم الجامعي بالمنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة