السعودية.. مطاردة هوليودية وإطلاق نار بين الشرطة وسيارة مجهولة.. فيديو











تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مطاردة مثيرة بين الشرطة السعودية وسيارة مجهولة، على إحدى الطرق السريعة بالمملكة العربية السعودية.وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد السعوديين بكاميرا هاتفه، لسائق السيارة وهو يحاول الهرب من الدوريات الأمنية بعكس السير، حيث انفك يقود سرعة كبيرة.وفي نهاية المطاردة تمكنت دوريات أمن الطرق من إيقافه بالقوة الجبرية بعدما رفض الاستماع لنداء الدوريات بالتوقف وتم سماع دوي إطلاق نار، وظهر أحد رجال الأمن وهو يأمر المطلوب الأمني بصوت عال أن يترجل من السيارة .