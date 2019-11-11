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حوادث

حبس عاطلين استدرجا طالبا عربيا وسرقا شقته بمدينة نصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة
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محمد العيسوى
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استدرجا طالب عربي الجنسية من خلال الانترنت وأقاما معه صداقة وبعد فترة وجيزة قاما بسرقته.

وفى ليلة الحادث ذهبا لشقته بمدينة نصر قدما له بسكويت مخلوطة بمخدر حتى فقد الوعي واستوليا على مجوهرات وأجهزة ولاذا بالفرار إلى ان تم ضبطهما ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهمين والمسروقات على النيابة للتحقيق .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال البحث الجنائي بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفى أثناء مرور المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون تمكن من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما هاتف محمول ومشغولات فضية وفيزا كارد وخلاط كهربائي وحقيبة بداخلها كمية من الملابس مجهولين المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، وأقرا بسابقة تعرفهما على طالب يحمل جنسيه احدي الدول العربيه من خلال موقع على شبكة الانترنت فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته.

وفى سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بشقته بمدينة نصر ، وعقب وصولهما قدما له بسكويت مخلوطة من مسحوق من عقار الابتريل المخدر حتى فقد الوعي واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار .
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