فورد موستنج SUV الكهربائية تظهر بوضوح أثناء اختبارها.. صور

يبدو أننا لن نحتاج إلى الانتظار حتى 17 نوفمبر لنرى SUV المستوحاة من فورد موستنج، حيث ظهرت صور تجسسية للسيارة بتمويهات فائقة النحافة، تتيح لنا رؤية تفاصيل تصميمها، وإلقاء نظرة فاحصة على الكروس اوفر كوبيه الجديدة.



أولًا من الأمام، تبدو مثل موستنج تماما، حيث حصلت على مصابيح أمامية رفيعة، لكنها أطول أفقيًا من موستنج، أما بالنسبة للشبك الأمامي، فيبدو غير ظاهر في هذه الصور، لكن منطقتها محددة بوضوح، في حين يبذل التمويه جهدًا كبيرًا لإخفاء تصميم المصد الأمامي السفلي، ولكنه لا يزال واضحًا وبتصميم أنيق.



أما بالنسبة لجانبيتها فلم يتم تصوريها بالشكل المثالي، لكنها تكشف عن خطوط قوية وعضلية، تشبه إلى حد كبير الخطوط الموجودة في سيارة موستنج، كما يعطي السقف المنحدر للخلف الكروس أوفر كوبيه مظهرا رياضيا قويا، وهذا السقف ينتهي بمشتت هواء خلفي كبير.



ويوجد أسفل النافذة الخلفية تصميم مشابه لموستنج، حيث تتميز بتصميم عدواني قوي، وبشكل عام، فمن الواضح أنها سيارة موستنج ولكنها مرتفعة عن الأرض، وسنفترض أن أقواس العجلات المموهة حاليًا مصنوعة من البلاستيك الأسود لإضفاء مظهر قوي عليها أيضًا، إلا أن الإطارات ليست بنفس قوة وضخامة المستخدمة في النسخ ذات القوة الكبيرة من موستنج، ونحن نعتقد أن استخدام هذه السيارة لنظام دفع أمامي سيكون جيدا بشكل كبير .