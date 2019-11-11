قلبه طيب.. شقيق هيثم أحمد زكي يكشف الجوانب الخفية في شخصيته القوية.. فيديو

قال رامي عز الدين شقيق هيثم أحمد زكي من والدته ، إنه علم بخبر وفاة هيثم من والده، وظنه فى اللحظات الأولى كابوسا، مضيفا تربيت وعشت مع هيثم لمدة 6 سنوات، وبعد ذلك أراد والدي أن يأخذنا سويا ولكن والد هيثم كان يعيش هنا وكان من الضرورى وجود هيثم معه، كنا دائما على تواصل مع بعضنا.



وتابع "عز الدين" في حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي" في برنامج "القاهره الآن" المذاع على قناة "الحدث"، فقدت أمي بعد ولادتي ب3 سنوات وظللت في القاهرة أعيش مع جدتي أنا وأخي هيثم، وبعد ذلك أراد أبي أن أذهب معه وكنت أرفض ذلك الطلب ولكن لم يكن لدي خيار، كنت قد تحدثت إلى أخي منذ 3 أشهر، وكان هيثم يريد الزواج من إنجي وبعد ذلك يأتي ويعيش معي في لندن.



وأوضح "عز الدين" أن هيثم لم يكن يخاف من شىء وكانت شخصيته قوية جدا وكان صاحب قلب طيب جدا ويريد إسعاد كل من هم حوله وأنا متأكد أن الجميع كانوا يحبونه، ولكن هيثم خسر أباه وأمه وجدته وخاله والجميع كانوا متتاليين فبالتالي كان يعيش فترة سيئة جدا.

