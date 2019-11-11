الدوري الفرنسي.. مارسيليا يصعد إلى المركز الثاني بثنائية في شباك ليون

سجل ديميتري باييت قائد مرسيليا الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز نفس اللاعب في الدقيقة 39.



ليصبح هدف مارسيليا رقم 4000 في بطولة الدوري الفرنسي، ويصبح أول فريق يصل لهذه الحصيلة.



وحاول نادي ليون العودة وأحرز اللاعب موسيس ديمبيلي هدف ليون الوحيد في الدقيقة تسعة و خمسين لينتهي اللقاء بفوز نادى مارسيليا بهدفين مقابل لا شيء.



ويحتل مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد ليون في المركز 14 بـ 16 نقطة.

