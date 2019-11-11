تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. فيديو

كشف غريب فتحي، المدير الفني للإسماعيلي مواليد 99، تفاصيل الأزمة التي حدثت أمس الأحد، خلال مباراة الأهلي بالإسماعيلية، باشتباك الجهاز الفني للفريقين، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.



وقال غريب فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد "المشكلة لم تكن بين الجهازين الفنيين، والمباراة كانت على مستوى عالي"، مشيرا إلى أن عمرو أنور، المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 99، دخل في مشادة كلامية مع جمهور الإسماعيلي بعد المباراة، مما أسفر على اشتباكات بين بعض اللاعبين.



ووجه الشكر للجهاز الفني للنادي الأهلي، لمساعدته نظيره الإسماعيلي على إنهاء الأزمة، مؤكدا أن الإسماعيلي، سيستضيف فريق الأهلي مواليد 2003 الأسبوع المقبل بترحيب عال.