شباب الأهلي يواصل الانفراد بصدارة دوري الجمهورية

واصل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ تربعه على صدارة ترتيب دوري الجمهورية، رغم تعادله أمس الأحد مع الإسماعيلي بهدفين لمثلهما ضمن الجولة ١١ من البطولة.



التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ٢٧ نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وظل الفارق بينه وبين الإسماعيلي صاحب المركز الثالث ٥ نقاط، بينما احتفظ فريق بيراميدز بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى ٢٤ نقطة من الفوز على الإنتاج الحربي ٢ – ١.



ومن المقرر أن يلتقي فريق شباب الأهلي مع مصر للمقاصة يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٣ من الموسم.



