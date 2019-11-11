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أحمد موسى: نقابة الأطباء اعترضت على قرار وزيرة الصحة بشأن الزمالة.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:54 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزيرة الصحة أصدرت قرار تدريب الأطباء في برنامج الزمالة المصرية، وكان هناك اعتراضات على قرار وزيرة الصحة في نقابة الأطباء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نقابة الأطباء تؤكد أن تطبيق هذا القرار سوف ينتج عنه عجز رهيب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نقابة الأطباء أعلنت رفضها لقرارات وزيرة الصحة بشأن الزمالة، ولدى النقابة تساؤلات كثيرة حول قرار برنامج الزمالة المصرية".
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