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منوعات

بالدموع | خادمة بنجلاديشية تروي تفاصيل قهرها وحبسها في دولة عربية.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:51 م
صدى البلد
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أحمد شريف
زعمت خادمة بنجلاديش تعمل بدولة خليجية عبر مقطع فيديو نشر على الإنترنت أن أصحاب عملها، يسيئون معاملتها ويحبسونها بطريقة غير آدمية.

نشرت الخادمة مقطعًا صورته سرًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي تروي فيه وهي منهارة في البكاء عن سوء المعاملة المزعومة، التي تتعرض لها على أيدي أصحاب عملها في هذه الدولة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وجهت الخادمة نداءً يائسًا من أجل إعادتها إلى وطنها، موضحة أنها تعرضت للاعتداء والتجويع والحبس لمدة 15 يومًا.

وفي الفيديو، يمكن مشاهدة الخادمة وهي تضع الهاتف بالقرب من وجهها وهي مختبئة من أصحاب عملها لتسجيل طلبها للمساعدة.

فيما أثار مقطع الفيديو المحزن الاحتجاجات في العاصمة البنجلاديشية داكا، ضد ظروف العمالة بالخارج.

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