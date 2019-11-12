لـ العودة إلى الزمالك في يناير.. سيسيه يكشف عن كواليس حديثه مع جروس

كشف رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري عن اكثر فرصة كان قريبًا فيها من العودة لنادي الزمالك مرة أخرى.



وقال رزاق سيسيه في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في يناير الماضي كنت قريبًا للغاية من العودة للزمالك، جروس طلب عودتي للفريق مرة أخرى".



واضاف رزاق سيسيه "جروس قابلني في غرفة خلع الملابس خلال مباراة الزمالك والاتحاد بالبطولة العربية، وأكد لي رغبته في عودتي لنادي الزمالك ورحبت ولكن في داخلي كنت أفكر في اتفاقي مع نادي الاتحاد واستمرار عقدي مع الفريق".



وتابع رزاق سيسيه "جروس مدرب جيد ورائع ولديه خبرات كبيرة، اضاف الكثير للزمالك وقاده للبطولات مرة أخرى".



وأردف رزاق سيسيه "انا زملكاوي وفخور بما قدمته الزمالك من أداء تحت قيادة جروس".

