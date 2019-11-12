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تكنولوجيا

هاتف Sharp AQUOS V يظهر للنور رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:23 ص
صدى البلد
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كريم جمال
طرحت شركة Sharp هاتفها الذكى الجديد AQUOS V، بمعالج قوى من كوالكوم يجعله يقدم أداء مميزا للغاية، وهو ضمن فئة الهواتف المتوسطة بسعر منافس.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتي Sharp AQUOS V بشاشة كبيرة قياس 5.93 بوصة من نوع IPS بتقنية عرض FHD+، بدون أى حواف جانبية، وطبقة حماية قوية ضد الصدمات من نوع Corning Gorilla Glass 3.

وزود هاتف Sharp AQUOS V بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 835 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ويحتوي Sharp AQUOS V على كاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 و 13 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.

ويحتوى Sharp AQUOS V على بطارية بسعة 3090 ميللي أمبير، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.

ويأتي Sharp AQUOS V فى لون واحد هو الأسود، مقابل 230 دولار يورو ما يعادل 3700 جنيه مصري.
هاتف Sharp AQUOS V يظهر للنور رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور
هاتف Sharp AQUOS V يظهر للنور رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور
هاتف Sharp AQUOS V يظهر للنور رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور
هاتف Sharp AQUOS V يظهر للنور رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور
هاتف Sharp AQUOS V يظهر للنور رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور
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