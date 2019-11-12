بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين في انفجار أسطوانة الغاز بأحد فنادق شرم الشيخ إلى 10 حالات

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار اسطوانة الغاز بأحد فنادق شرم الشيخ، نتيجة تسريب، إلى 10 حالات.



وكان اللواء محمد خريصة مدير امن جنوب سيناء قد تلقي بلاغا، يفيد بنشوب حريق في احد الفنادق.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرت السيطرة علي النيران.



وأسفر الحريق عن اصابة ١٠ اشخاص، وهم:



1- السيد احمد السيد ٤٦ سنة، من البحيرة.



2- عمر كامل ١٧ سنة ،من البحيرة.



3- ابو العينين محمد محمد ٤٠ سنة، من البحيرة.



4- احمد مرسي ١٩ سنة، من المنيا.



5- أيمن السيد شبل ٢٣ سنة، من الغربية.



6- ابراهيم السيد ٢٠ سنة، من الغربية.



7- أنور محمود ٢٢ سنة، من الشرقية.



8- محمد ايمن ١٨ سنة، من الشرقية.



9- هشام هلال ٣٦ سنة، من المنوفية.



10- إسلام محمد محمد ٢٧ سنة، من سوهاج.



وجرى استدعاء خبراء المعمل الجنائي، لمعرفة أسباب الحريق.





وحرر محضر بالواقعة، وـأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.