تخصص شقق سكنية.. حبس تشكيل عصابى فى الأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ما بينهما فى سرقة الشقق السكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



بداية الواقعة كانت عندما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من "ه.ج"، 28 سنة يفيد أنه فور عودته من عمله اكتشف وجود كسر بباب الشقة، وسرقة مبلغ مالي 3200 جنيه وهاتفي محمول من داخل الشقة، ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.



ومن خلال جمع المعلومات وبإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج.ع"، و "م س" عاطلين، و بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيديها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.