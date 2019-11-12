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أخبار البلد

خبير في علاج الألم بالمركز الطبي العالمي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
المركز العالمي
المركز العالمي
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محمد إبراهيم
يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الدكتور عمرو زيدان خبير علاج حالات آلام الظهر وآلام العصب الخامس وآلام السرطان المتقدمة وآلام الأعصاب بإستخدام أحدث جهاز للتردد الحرارى، وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئى والكلى بالجسم، وإزالة الغضروف بدون جراحة وعلاج الغضروف بالتردد الحرارى المبرد وعلاج كسور الفقرات ، فى الفترة من ( 18 - 21 ) نوفمبر 2019 .

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة ( 8 ص - 2 م ) .

ولمزيد من التواصل يرجى الاتصال على رقم الخط الساخن 16221 او زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.
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