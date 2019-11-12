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حوادث

تخصص سيارات.. حبس عامل متهم بالسرقة في المطرية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
صورة أرشيفية - محاولة
صورة أرشيفية - محاولة سرقة
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محمد العيسوى
أمرت نيابة المطرية الجزئية، حبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التى تجرى، وذلك لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث القسم المطرية، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "ط.ع"، 24 سنة، عامل، عقب قيامه بسرقة سيارة ملك طبيب بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهة المتهم بمناقشته، اعترف بارتكابه عدد 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهم ضبط السيارات الثالثة والرابعة بمكان إخفائهم، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة.

واتُخذت الإجراءات اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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