صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

لم تتوقع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان أن الحملة الدعائية الخاصة بالعطر الخاص بها KKW، شوف يكشف كذبها حول واقع سرقتها الشهيرة في باريس عام 2016 بعدما ظهرت بأحد قطع المجوهرات التي زعمت "كيم"انها تم سرقتها.



ظهرت كيم كارداشيان في صور نشرتها مع شقيقتيها كلوي وكورتني بموقع إنستجرام وهن يروجن لعطر جديد ويرتدين مجوهرات ثمينة،ومن بينهم خاتمين ماسي لـ كيم كارداشيان سبق وكشفت أن زوجها مغني الراب الأمريكي هو من أهداهما إليها.



الخاتم الاول على شكل تصميم بيضاوي بـ15 قيراطا قدمه كاني ويست لـ كيم كارداشيان عندما عرض عليها الزواج في 2013، والاخير على شكل زمرد بـ 20 قيراطا حصلت عليه كـ هدية في صيف 2016، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وكانت كيم كارداشيان زعمت أنها تعرضت لسرقة مجوهرات تبلع قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس على يد رجال ملثمين.

