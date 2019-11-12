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فن

صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:57 م
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
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شروق ابراهيم
لم تتوقع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان أن الحملة الدعائية الخاصة بالعطر الخاص بها KKW، شوف يكشف كذبها حول واقع سرقتها الشهيرة في باريس عام 2016 بعدما ظهرت بأحد قطع المجوهرات التي زعمت "كيم"انها تم سرقتها.

ظهرت كيم كارداشيان في صور نشرتها مع شقيقتيها كلوي وكورتني بموقع إنستجرام وهن يروجن لعطر جديد ويرتدين مجوهرات ثمينة،ومن بينهم خاتمين ماسي لـ كيم كارداشيان سبق وكشفت أن زوجها مغني الراب الأمريكي هو من أهداهما إليها.

الخاتم الاول على شكل تصميم بيضاوي بـ15 قيراطا قدمه كاني ويست لـ كيم كارداشيان عندما عرض عليها الزواج في 2013، والاخير على شكل زمرد بـ 20 قيراطا حصلت عليه كـ هدية في صيف 2016، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت كيم كارداشيان زعمت أنها تعرضت لسرقة مجوهرات تبلع قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس على يد رجال ملثمين.
صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016
صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016
صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016
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صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

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