كيف ساند وائل جمعة اللاعب حمدى فتحي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة؟

وجه وائل جمعة، نجم فريق الأهلي والمنتخب الأول السابق، رسالة دعم لـ حمدي فتحي، نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر، عقب إصابته أمس، الاثنين.



ونشر وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ حمدي فتحي.



وعلق عليها قائلا: "زي ما قدرت تكون لاعب مهم في الأهلي وزي ما قدرت تثبت نفسك بسرعة مع المنتخب، فالأكيد هترجع أقوى بالإصرار والمثابرة إن شاء الله.. #حمدي_فتحي_هترجع_أقوى #الأهلاوية_سند_حمدي_فتحي".



وتعرض حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء أمس، الاثنين.



وأعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بالتواء في الركبة خلال مران المنتخب في استاد برج العرب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.



وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عقب التدريبات إصابته بقطع في غضروف الركبة، كما أكد اتحاد الكرة تحمله تكاليف علاج اللاعب.



وشارك حمدي فتحي البالغ من العمر 25 عاما مع منتخب مصر في مباراتين أمام تنزانيا وليبيريا، وسجل هدفي الفراعنة في المواجهتين.



زي ما قدرت تكون لاعب مهم في الأهلي وزي ما قدرت تثبت نفسك بسرعة مع المنتخب، فالاكيد هترجع أقوى بالاصرار والمثابرة إن شاء الله #حمدي_فتحي_هترجع_اقوي #الاهلاويه_سند_حمدي_فتحي pic.twitter.com/xvPd6Lxg3E — Wael Gomaa (@WaelGomaa) November 12, 2019