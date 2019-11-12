القومى للمرأة بالبحيرة يطالب بسن تشريعات لمناهضة الزواج المبكر..صور

طالبت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بسن تشريعات تصل لحد فرض العقوبة الجنائية على الأسرة التى تنقاد وراء ظاهرة الزواج المبكر لكونها أحد صور العنف ضد المرأة وذلك لحماية الأطفال والفتيات من هذه الظاهرة المتفشية فى المجتمع وخاصة بالريف والتى يدفعون ثمنها قبل سن البلوغ الذى حدده القانون.





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اليوم الثلاثاء هيئة بلان بلان تحت عنوان" لا للزواج المبكر" فى إطار مشروع قيادة الفتيات بمشاركة فرع المجلس القومى للمرأة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

ورعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبحضور احمد محمود مدير فرع هيئة بلان بمحافظة البحيرة والدكتور حاتم ابو النجا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وسيد رمضان مدير إدارة الجمعيات.





ووجهت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة الفتيات والأطفال برفض هذه الظاهرة السلبية التى تضر بحالتهم الصحية والنفسية لافتة إلى أهمية تضافر جهود الأزهر والأوقاف والكنيسة ومراكز الشباب فى عمل قوافل توعوية لمناهضة هذه الظاهرة الضارة بالمجتمع.





ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم ابو النجا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أهمية مناهضة ظاهرة الزواج المبكر من خلال الجمعيات الأهلية ودورها فى توعية المجتمع وأيضا من خلال مكاتب التوجيه الأسرى مشيرا إلى عقد ندوات توعوية بالجمعيات الأهلية بعنوان "لا للزواج المبكر" لتوضيح مخاطر هذه الظاهرة بالإضافة إلى صرف مساعدات مالية للمتضرارات من هذه الظاهرة





واسترشد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى البحيرة بحالة زواج طفلة تبلغ من العمر 15عاما ارسلت شكواها إلى المديرية تستغيث من الظلم الذى وقع عليها أثر قيام أسرتها بتزويجها وهى طفلة وتوفى زوجها تاركا لها مولود وبدون عائل يصرف عليها و بدون قسيمة زواج لكى تقوم بتسجيل مولودها بمكتب الصحة لأنها متزوجة زواج مبكر غير قانونى قبل أن تبلغ سن 18سنة السن القانونى للزواج والذى سرعته الدولة.





وأكد أبو النجا أن للمرأة فى التضامن الاجتماعى لها دور أساسى وحيوى فى مناهضة ظاهرة الزواج المبكر التى تؤثر على صحة ونفسية الضحية من خلال قيام ادارتى شؤون المرأة والأسرة والطفولة بتنظيم برامج توعوية ضد مخاطر هذه الظاهرة.



