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برلمان

برلماني: التحول للدعم النقدي له أهمية كبيرة للطبقات الأكثر احتياجًا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات الإصلاحية التي سلكتها الدولة وأظهرت مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه رغم هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة لم تتغافل دور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال عضو البرلمان: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد طلب من البرلمان، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية، الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
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