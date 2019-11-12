رئيس مصر للطيران يكرم رجال الخدمات الأرضية والصيانة لتعاملهم باحترافية مع الطائرة الأوكرانية

كرم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، رجال الخدمات الأرضية والصيانة الفنية، بمطار شرم الشيخ الدولي لأدائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي نشب في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والسيطرة علي الحريق .





وكان مطار شرم الشيخ الدولي، شهد مساء السبت الماضي، اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، وتم رجال الخدمات الأرضية والحماية المدنية والإنقاذ بالمطار، من السيطرة على الحريق خلال 45 ثانية دون خسائر.



