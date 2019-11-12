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أخبار البلد

رئيس مصر للطيران يكرم رجال الخدمات الأرضية والصيانة لتعاملهم باحترافية مع الطائرة الأوكرانية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:03 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل
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نورهان خفاجي
كرم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، رجال الخدمات الأرضية والصيانة الفنية، بمطار شرم الشيخ الدولي لأدائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي نشب في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والسيطرة علي الحريق . 

وكان مطار شرم الشيخ الدولي، شهد مساء السبت الماضي، اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، وتم رجال الخدمات الأرضية والحماية المدنية والإنقاذ بالمطار، من السيطرة على الحريق خلال 45 ثانية دون خسائر. 

وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية رحلة رقم SQP7153  تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها. نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته  ، و  قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة ، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم. 
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