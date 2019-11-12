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سيارات

افتتاح معرض دبي الدولي للسيارات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:12 م
جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض
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محمود نوفل
افتتح الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته الخامسة عشرة الحدث الرائد للسيارات في منطقة الشرق الأوسط اليوم برعاية مركز دبي التجاري العالمي من الثاني عشر وحتى السادس عشر من شهرنوفمبر الجاري.

وقام الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة شملت كافة أروقة المعرض ومنصاته، حيثُ رحب سموه بالعارضين وتعرف منهم على مستقبل صناعة السيارات وأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية لكبرى شركات السيارات على مستوى العالم.

واطلع خلال جولته في المعرض الذي يشهد أكثر من 40 حدثا إطلاق لطرازات جديدة من السيارات يُكشف عنها للمرة الأولى لأكثر من 90 شركة وعلامة تجارية، مبتكرة ومجهزه بأحدث التكنولوجيات الذكية وذاتية القيادة والكهربائية.

وبدأ جولته في المعرض بزيارة منصة شركة "inkas " الإماراتية لتجهيز السيارات المصفحة والمدرعة، وفي منصة شركة ميتسوبيشي تعرف سموه من القائمين على المنصة إلى سيارة "e-EVOLUTION" الاختبارية وهو العرض الإقليمي الأول لها وتعتبر سيارة كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء.

كما زار الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة "GAC Motor" وتعرف على أحدث السيارات المعروضة لديها، ومنصة مجموعة "STREIT" الإماراتية لتجهيز السيارات، وكذلك منصة شركة نيسان التي تعرض مجموعة جديدة من الطرازات من بينها نماذج أولية فريدة من نوعها.

وشهد في منصة "أسبارك اليابانية" الكشف الأول عن سيارة "أسبارك أو دبليو أل" وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة تنتج 1150 حصانًا وقادرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وتوقف عند جناح "جنرال موتورز" التي ضمت مجموعة إطلاقات وتجارب جديدة من "جي إم سي" و"كاديلاك" و"شفروليه"، وفي منصة "لاند روفر" اطلع سموه على تشكيلة طرازات "ديفندر" الجديدة كليًا والتي تشهد ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعرف على جديد "جاكوار" سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل والتي تعتبر أفضل سيارة خضراء في العالم.

وفي ختام جولته في المعرض عرج على منصة "مرسيدس" واطلع على الطرازات الحديثة للشركة الأعرق في صناعة السيارات منها سيارة "EQC400" الكهربائية والتي تتميز بمحيط فاخر وتقنية عالية تشمل نظام مرسيدس MBUX الترفيهي، ومنصة "BMW" التي تضم مجموعة من السيارات الجديدة وسيارة "night sky" الاختبارية من الفئة الثامنة.

ويحظى المعرض هذا العام بالعديد من الابتكارات، بما في ذلك الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم، وفرصة للتعرف على كبسولة فيرجن "هايبرلوب ون"، ومتابعة فعاليات أول مجموعة من السيدات المالكات للسيارات الخارقة.

ويقدم المعرض هذا العام لزواره من عشاق السيارات تجارب فريدة من نوعها تناسب جميع الأعمار، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات المفعمة بالحيوية طوال أيام المعرض الخمسة.

وتعد نسخة هذا العام من المعرض حدثًا لكل أفراد الأسرة، حيث تقدم العديد من ألعاب الفيديو المبهرة، وعروض الموسيقى الحية، وخيارات متنوعة من الأطعمة. وسيتمكن رواد المعرض من الاستمتاع بمختلف الأنشطة والاطلاع عن قرب على السيارات الكلاسيكية والتقنيات الذكية ومن بينها التنقل ذاتي القيادة، وخوض تجارب القيادة بتقنية الواقع الافتراضي والمعزز.
افتتاح معرض دبي الدولي للسيارات
افتتاح معرض دبي الدولي للسيارات
افتتاح معرض دبي الدولي للسيارات
افتتاح معرض دبي الدولي للسيارات
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