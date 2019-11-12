نادية لطفى: خبر وفاة هيثم أحمد زكي أحزننى فى مرضى

أكدت الفنانة نادية لطفى أنها تلقت خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكى أثناء تواجدها فى المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية.



وتابعت" نادية لطفى " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الخبر أنها بشدة خلال فترة مرضها، مؤكدة أن حبها لهيثم، نابع من علاقتها بوالده الفنان الراحل أحمد زكى.



كانت الفنانة القديرة نادية لطفى قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية منذ عدة أيام داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.



وقالت نادية لطفى لـ صدى البلد، فى أول تصريح لها بعد إجرائها العملية الجراحية، إنها بخير حاليًا، مؤكدة أنها تتعافى جسديا يومًا عن الآخر.



وأضافت نادية لطفى، أنها تشكر جمهورها الذي يحرص على دعمها والاطمئنان على صحتها بشكل دائم.