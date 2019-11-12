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سيارات

الادعاء الألماني يتهم مسئولين بشركة فولكسفاجن بالمحاباة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:41 م
فولكسفاجن
فولكسفاجن
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شريف سيد
اتهم ممثلو الادعاء الألمان، اليوم الثلاثاء، مدير شركة فولكسفاجن الألمانية الحالي، وكذلك مدير سابق واثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بانتهاك الثقة الائتمانية فيما يتعلق بجوائز الرواتب لأعضاء مجلس الأعمال.

وقال مكتب المدعي العام في براونشفايج في بيان له إن المدراء المسؤولين عن قضايا الموظفين في العلامة التجارية لشركة فولكسفاجن متهمون بمنح أعضاء مجلس الأعمال رواتب وعلاوات ضخمة بين عامي 2011 و 2016، مما تسبب في أضرار بقيمة 5.05 مليون يورو (5.57 مليون دولار).

وصرح مكتب المدعي العام بأنه عند منح المرتبات لأعضاء مجلس الأعمال، اختار أعضاء لجنة الموظفين في شركة فولكسفاجن عمدًا مجموعة من المقربين لهم تضمن حصول أعضاء مجلس الأعمال على رواتب أعلى.

وقال مكتب المدعي العام الألماني إن مبلغًا يعادل 3.125 مليون يورو منحت لرئيس مجلس الأشغال في الشركة.
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