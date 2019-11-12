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توك شو

تشريعية النواب: مناقشة العديد من مواد قانون التجارب السريرية.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:47 م
مجلس النواب المصرى
مجلس النواب المصرى
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توك شو
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس لديه جلسات يوم 17 و18 و19 من الشهر الجاري لتشكيل لجنة لصياغة تعديلات مشروع قانون "التجارب السريرية".

أضاف أبو شقة خلال مداخلة هاتفية على قناة "أكسترا نيوز"، أن اللجنة ستجري بحثا من الناحية الدستورية والزوايا القانونية والزاوية الفنية لهذا القانون، وخاصة أنه تم مناقشة هذا القانون داخل المجلس من قبل.

وأوضح أبوشقة، أن قانون التجارب السريرية يتعلق بأبحاث علمية ولذلك أثير الجدل بشأنه بمن هو المختص لصياغة تلك القانون، مشيرا إلى أن من سيكون المختص وزارة الصحة أم وزارة التعليم العالى.

وأكد أبوشقة، أن هذا القانون هو من القوانين العصرية مثل قانون تقنية المعلومات، مضيفا إلى ذلك القانون لابد من مواكبة كافة المستحدثات فى المجتمع الحالى، وأنه لابد من وجود قانون ينظم عملية الأبحاث.
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