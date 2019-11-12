بـ فستان وزنه 28 كجم.. ماليزية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2019.. تفاصيل بالفيديو

ترشحت الماليزية شويتا، اليوم، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2019 لتكون ضمن المتسابقات على اللقب.



ووفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية باللغة الإنجليزية، فإن شويتا ستحمل رقم 68 في مسابقة ملكة جمال الكون، وسترتدي الزي الوطني لماليزيا واسمه "البيراناكان"، وصمم هذا الزي لها المصمم الماليزي كارفن أونج (51 عاما).



وقال أونج عن الفستان إن وزنه يصل إلى 28 كجم ومستوحى من الطابع الثقافي الماليزي، واستغرق ثلاثة أشهر كاملة للتصميم والتنفيذ، وقال خلال إزاحة الستار عن الفستان: "إنه لمن دواعي الفخر أن تُمنح الفرصة لي لإبداع شيء فريد يرمز إلى جمال بلدي وتقديم تراثنا"، وتم تزيين الثوب بخرز من الصدف الحقيقي.



وأوضحت شويتا صاحبة الـ 22 عاما أنه رغم ثقل الزي الوطني إلا أنها ستتباهى بالزي الوطني خلال المسابقة.



يذكر أنه ستُقام مسابقة ملكة جمال الكون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 8 ديسمبر.

