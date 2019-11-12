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اقتصاد

إفريكسيم بنك يوقع مذكرة تفاهم لتمويل السكة الحديد في إفريقيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:34 م
إفريكسيم بنك
إفريكسيم بنك
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محمد يحيى
وقع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي " إفيكسيم بنك" مذكرة تفاهم لتطوير وتمويل وتشغيل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا.

قال البنك في تقرير صادر عنه اليوم، إن البروتوكول الموقع يسعي لتعزيز التجارة والاستثمار وتنمية المهارات الاقتصادية بالقارة السمراء ودعم قطاع النقل و شحن البضائع عبر الممرات التجارية الافريقية .

أضاف البنك أن تلك التوجهات تدعم اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وسلاسل القيمة و تيسر تدفق السلع والبضائع القابلة للتداول عبر تلك الممرات، موضحا أن الاتفاق يقدم حلولا تقنية لقطاع السكة الحديد بجميع أنحاء إفريقيا.

ذكر البنك أن هناك مساع حقيقية لتحسين مستويات مشروعات البنية التحتية لدعم التجارة الافريقية، لتحقيق التكامل الاقليمي لشعوب إفريقيا.
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