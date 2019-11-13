أبرزها تناول الألبان واللحوم.. عادات خاطئة وراء زيادة الوزن

زيادة الوزن لا تحدث بشكل مفاجئ وإنما هى تراكم لمجموعة من العادات والسلوكيات الخاطئة التى نتبعها فى حياتنا اليومية.





قالت الدكتورة إيمان كامل، استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من العادات الخاطئة التي نمارسها يوميًا وتسبب لنا زيادة الوزن، أهمها:





- تناول الماء مع الوجبات أثناء تناول الطعام .

- تناول نوعيات معينة من الطعام فقط وعدم التنويع

- اتباع ريجيم قاس ثم العودة لتناول الطعام بشراهة بسبب الحرمان.

- تناول المشروبات الغازية حتى المشروبات الدايت أو الخالية من السكر .

- تناول السكريات والحلوى.

- تناول الأطعمة المخصصة للدايت ولكن بكميات كبيرة جدا ً.

- عدم تقسيم الوجبات أو عدم الأكل لفترات طويلة وإهمال وجبة الفطور.

- تناول الطعام رغم الشبع

- الإفراط في تناول اللحوم ومنتجات الألبان.

- تناول الطعام أمام التلفزيون أو أثناء متابعة هاتفك المحمول.

- تناول الوجبات السريعة.

- السناكس الغير صحية والمليئة بالزيوت

- عدم تناول الخضراوات أو الفاكهة