في دوري سوبر القاهرة .. تعادل إيجابي ينهي لقاء إنبي ومصر للتأمين تحت 19 سنة

تعادل فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19 سنة مواليد 2000 ، أمام نظيره مصر للتأمين بهدفين لكل فريق ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب مصر للتأمين ، ضمن مباريات دورى سوبر القاهرة للشباب للموسم الرياضى 2020/2019 .



أحرز هدفي إنبى كل من أحمد جمال وباسم مدحت.



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : عبد الخالق سيد شعلة ( مديرا فنيا )، هانى عبدالله ( مدربا عاما ) معتز حامد ( مدربًا )

أيمن بسيونى ( مدرب حراس مرمى ) نائل ناجي ( مديرًا إداريًا ) شادي ماهر ( طبيبا ) محمود محمد ( تأهيل إصابات )،

محمد محمود ( علاج طبيعى ).