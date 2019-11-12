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رياضة

في دوري سوبر القاهرة .. تعادل إيجابي ينهي لقاء إنبي ومصر للتأمين تحت 19 سنة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:30 م
فريق الشباب بنادى
فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19
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محمد رشاد
تعادل فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19 سنة مواليد 2000 ، أمام نظيره مصر للتأمين بهدفين لكل فريق ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب مصر للتأمين ، ضمن مباريات دورى سوبر القاهرة للشباب للموسم الرياضى 2020/2019 .

أحرز هدفي إنبى كل من أحمد جمال وباسم مدحت.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : عبد الخالق سيد شعلة ( مديرا فنيا  )، هانى عبدالله ( مدربا عاما ) معتز حامد ( مدربًا )
أيمن بسيونى ( مدرب حراس مرمى ) نائل ناجي ( مديرًا إداريًا ) شادي ماهر ( طبيبا ) محمود محمد ( تأهيل إصابات )،
محمد محمود ( علاج طبيعى ).
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