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توك شو

علي ربيع: المصريون بالخارج يؤثرون بقوة في الاقتصاد المصري.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
المصريين في الخارج
المصريين في الخارج
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قسم التوك شو

قال علي ربيع المتحدث الرسمي لاتحاد المصريين في أوروبا، إن نسبة المصريين في الخارج تتجاوز 10 ملايين مصرى، كما ان المصريين في الخارج يشكلون نسبة 20% من اقتصاد مصر سواء عن طريق التحويلات أو الاستثمارات وبالتالي فهم يساعدون في رفع المعاناة عن الاقتصاد المصرى .

وأضاف " ربيع " خلال حواره على قناة " الحدث اليوم "، أن المصريين يشكلون نسبة تصويته في جميع الاستحقاقات حوالي 30%، بالتالي فإن المصريين في الخارج هم دوله خارج الدوله لانهم ينتشرون في حوالي 100 دولة على مستوى العالم .

وأشار " ربيع " الي ان المصرى ذو عقليه متفتحه ومنفتحة على العالم بطبيعته لانهم ابناء حضارة تتجاوز 100 عام وابن الدوله التي علمت العالم كل شىء ومازالت تعلم العالم حتي وقتنا هذا سواء شأو وابو عن الاعتراف بذلك .

وتابع " ربيع " أن المصرى يستطيع النجاح في أي دولة في العالم بسبب توافر الإمكانيات ولا يستطيع تحقيق ذلك في مصر بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .
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