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توك شو

صابرين: دخلت قفص مع نمرين وجاتلي حالة ثبات.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:12 ص
صابرين
صابرين
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هاني حسين
روت الفنانة صابرين، كواليس تعاملها مع نمرين، قائلة:" دخلت قفص مع ابراهيم الحلو وكان به نمرين ودخلت في حالة ثبات فور دخولي للقفص إلى أن أمرهم الحلو بالدخول في القفص".

وأضافت صابرين في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" حساباتي على الفيسبوك محدودة ولا أتوسع بشكل كبير عليه".

وتابعت صابرين:" من يتحدث عن السلبيات فقط ويترك كل الإيجابيات بيصعبوا عليا، هناك تطاول وتدخل في الحياة الشخصية للفنانين على السوشيال ميديا وهناك من يرد على التعليقات السلبية نيابة عنا".

وأكملت صابرين:" لا أشعر بالضيق من ردود أفعال المتابعين على السوشيال ميديا".

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