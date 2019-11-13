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مرأة

في دقيقتين.. احصلي على بشرة مشرقة وناعمة في فصل الشتاء

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعانى الكثير من السيدات من جفاف البشرة وعدم نعومتها فى فصل الشتاء، لذلك يجب أن نهتم بها وقت أطول من فصل الصيف، ومن أهم الطرق للاهتمام بالبشرة هو تقشيرها لأعادة الحيوية والنضارة لها والتخلص من الشوائب وآثار الحبوب ونشر موقع "healthy lifestyle" أهم الماسكات لتحسن البشرة وهى:

الطريقة الأولى:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من السكر

طريقة الاستخدام:
- نظفي وجهك جيدا بالماء الفاتر.
- اخلطي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من السكر.
- قومي بتدليك وجهك بحركات دائرية لأعلى حتى لا تتكون التجاعيد فى الوجه لمدة 5 دقائق ثُم اغسلي وجهك بالماء البارد لغلق المسام.


الطريقة الثانية:
المكونات:
- ملعقة من الشوفان
- ملعقة من الزبادى
- نصف ليمونة

طريقة الاستخدام:
- اخلطي ملعقة من الشوفان مع ملعقة من الزبادي وعصر نصف ليمونة معا 
- دلّكي وجهك لمدة 5 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد جيدًا


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