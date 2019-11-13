أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى بـ خانات الذكريات

اختتمت الفنانة أصالة، حفلها في على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بأغنية "خانات الذكريات"، وسط تفاعل كبير من الحضور.





وتقول كلمات الأغنية: "يلا عادي ..مش حكايه يعني مش طالبه الدراما ..مش هتفرق شىء معايا ... حتي مش هتسيب علامه..اما اعراض انسحابك .. من حياتي مش قضيه.. مش هلومك مش هعيش... جوا شخصية ضحيه، يلا .. عادي ..هيه جت علي جرح يعني .. مالجراح بالكوم فقلبي عادي يعني .. بس كان فيه شبر فاضي..حط جرحك فيه وزود .. اسم جوه الخانه "ماضي"... وجرح في خانة التعود".



