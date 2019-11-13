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فن

أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى بـ خانات الذكريات

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
أصالة
أصالة
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
اختتمت الفنانة أصالة، حفلها في على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بأغنية "خانات الذكريات"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتقول كلمات الأغنية: "يلا عادي ..مش حكايه يعني مش طالبه الدراما ..مش هتفرق شىء معايا ... حتي مش هتسيب علامه..اما اعراض انسحابك .. من حياتي مش قضيه.. مش هلومك مش هعيش... جوا شخصية ضحيه، يلا .. عادي ..هيه جت علي جرح يعني .. مالجراح بالكوم فقلبي عادي يعني .. بس كان فيه شبر فاضي..حط جرحك فيه وزود .. اسم جوه الخانه "ماضي"... وجرح في خانة التعود".

أغنية "خانات الذكريات" كلمات: نور الدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وميكس وماستر هاني محروس.
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى بـ خانات الذكريات
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى بـ خانات الذكريات
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