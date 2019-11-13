موسم الرياض أبهر العالم.. نوال الكويتية توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

وجهت الفنانة نوال الكويتية، الشكر للقائمين على موسم الرياض، وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي، أمس الثلاثاء.
وكتبت نوال الكويتية، عبر حسابها على تويتر: "شكرا للأمير البدر علي دعوتي لهذا الحفل الرائع، وشكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على موسم الرياض الذي أبهر العالم 💙💙".
يذكر ان الفنانة نوال الكويتية، تعرضت لوعكة صحية قبل حفلها في موسم الرياض، وطمأنت جمهورها- وقتها- من خلال تغريدة.
وغردت نوال الكويتية: "صباح الخير حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول إن شاء الله، شكرًا لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله".
وكتبت نوال الكويتية، عبر حسابها على تويتر: "شكرا للأمير البدر علي دعوتي لهذا الحفل الرائع، وشكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على موسم الرياض الذي أبهر العالم 💙💙".
يذكر ان الفنانة نوال الكويتية، تعرضت لوعكة صحية قبل حفلها في موسم الرياض، وطمأنت جمهورها- وقتها- من خلال تغريدة.
وغردت نوال الكويتية: "صباح الخير حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول إن شاء الله، شكرًا لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله".