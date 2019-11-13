تفجير انتحاري أمام مقر للشرطة في إندونيسيا

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن تفجيرًا انتحاريًا على الأرجح وقع أمام مقر الشرطة في مدينة ميدان بجزيرة سومطرة الشمالية.



وأوضح تاتان ديرسان أتماجا المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية أن من يشتبه بأنه الانتحاري لقي حتفه في الهجوم.



وأضاف أن عددًا من ضباط الشرطة أصيبوا بجراح في الانفجار الذي وقع عند الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.



وعرضت قنوات تلفزيونية إندونيسية لقطات لأشخاص وهم يسارعون بالخروج من مبان قريبة من مقر الشرطة.