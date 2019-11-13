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أخبار العالم

قطر تسعى لزيادة عدد الجامعات المعتمدة لديها في الأردن.. تفاصيل

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
قطر تسعى لزيادة عدد
قطر تسعى لزيادة عدد الجامعات المعتمدة لديها في الأردن
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، أنها تدرس زيادة عدد الجامعات المعتمدة لديها في الأردن قريبًا.

ووفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية، أكد مدير برنامج الجامعات العربية في إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية جابر الجابر، أن هناك دراسة تتم داخل الوزارة لزيادة عدد الجامعات المعتمدة في الأردن، حيث إن عدد الجامعات المعتمدة حاليا لدراسة البكالوريوس اثنتان فقط.

وقال جابر الجابر، خلال لقاء عبر إذاعة قطر، إن إدارة معادلة الشهادات في الوزارة استقبلت خلال عام واحد 4500 طلب للحصول على الموافقة المسبقة للدراسة في الخارج؛ ما يشير إلى وعي الطلبة بضرورة القيام بهذا الإجراء قبل الذهاب للدراسة، حتى تتم معادلة شهاداتهم.

وأوضح أن هناك العديد من الطلاب القطريين الذين يدرسون في الأردن تحديدا تم تصويب أوضاعهم عبر لجنة تم تشكيلها.

وأضاف مدير برنامج الجامعات العربية: "لقد قامت اللجنة بالاجتماع مع الطلبة، وتم نقلهم من الجامعات غير المعترف بها إلى الجامعات المعتمدة، مع احتساب عدد ساعات الدراسة التي أنهوها في جامعاتهم الأولى".

ولفت إلى ضرورة أن يقوم أي طالب يدرس بالخارج دون موافقة مسبقة، بالتوجه إلى الملحقية الثقافية القطرية في الدولة التي يدرس فيها، ليتم تصويب أوضاعه، وتوجيهه للانتقال إلى جامعة أخرى معتمدة.
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