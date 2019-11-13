سقوط تاجر سلاح حول شقته لورشة تصنيع أسلحة نارية بمدينة نصر

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تاجر سلاح حول شقته بمدينة نصر لتصنيع الاسلحة النارية لترويجها علي عملائه مقابل أموال ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرضه والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.



وردت معلومات للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادها أن عاطلا يزاول نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه والاتجار بها .



وباجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، تبين صحة ماورد من معلومات ، حيث تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وعثر بحوزته علي بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وفرد روسي و5 طلقات خرطوش و2 هيكل سلاح ناري لفرد خرطوش و6 قطع ماسورة حديدية و10 مقبض خشب وأجزاء وقطع حديدية صغيرة ومنجلة ..اعترف بتصنيعه للمضبوطات داخل الشقة محل سكنه بقصد الاتجار .

