فيلم Zombieland يحقق 101 مليون دولار

حقق فيلم Zombieland إيرادات بلغت 101 مليون و943 ألف دولار وذلك منذ ان عرض في 18 أكتوبر الماضي.



وتدور الأحداث في مستقبل خيالي حيث تتعرض الولايات المتحدة فيه لكارثة تحول معظم سكانها إلى زومبي، بينما يحاول الناجون المتبقون من البشر فعل أى شىء يبقيهم على قيد الحياة.



ويقوم ببطولة الفيلم كل من "وودى هارلسون" و"جيسي إيسنبرج" و"أبيجيل بريسلين" و"إيما ستون".





