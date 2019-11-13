لو استهلاكك 1000 كم.. اعرف إزاى تحسب قيمة عدادك الكهربائى.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء ، إن الطريقة المنظمة للعداد الكهربائى هو إحتساب الإستهلاك ويقوم بخصمه تباعأ والذى بدروه أن يتابع المستهلك هذا الأمر بنفسه .



وكشف أيمن حمزة ، خلال إستضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC ، إنه فى حالة تعدى المستهلك 1000 كم سيكون سيتواجد فرق فى قيمة الإستهلاك تصل 450 جنيه ، لافتأ إلى أن هذه القيمة لا يتم خصمها دفعة واحدة ولكن مع بداية الفترة الجديدة وذلك مع بداية الشهر الجديد .



وأوضح أيمن حمزة ، أن نهاية الشهر وفترة محاسبة العداد الكهربائى يقوم الأخير بالخصم مقابل خدمة العملاء وذلك حسب الشريحة الذى قام بالوصول إليها ، لافتأ بأن العداد الكهربائى ينتظر شحن المشترك ليقوم بدوره بسحب مبلغ خدمة العملاء مشيرأ إلى إنه طريقة خصمه لا تتم على دفعة واحدة وذلك مع الشحن الجديد للمستهلك ..



وتابع أيمن حمزة ، إن بعض المستهلكين يتفاجئون بوجود مبلغ متبقى 20 : 30 جنيه فى العداد الكهربائى لافتأ إلى أن هذا المبلغ الذى تم خصمه هو مقابل خدمة العملاء ، مؤكدأ أن العدادات الحديثة مسبوقة الدفع والذكية تتلاشى أخطاء قراءة الفواتير .