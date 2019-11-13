بعد إصابتها بـ البهاق.. فتاة تحول جسدها للوحة فنية

تعرضت فتاة تُدعى "آشلي سوتو" والتي تبلغ من العمر 12 عاما للإصابة بمرض البهاق، حيث تحولت بشرتها شديدة البياض إلى صبغات وبقع، وفي غضون أشهر أصبح البهاق منتشرا على جسدها 75%.



وقالت "سوتو" وفقًا لموقع "independent"، "إنني بكيت وبكيت ، ولم أعد أرغب في الخروج من المنزل"، ، بتلك الكلمات عبرت عن استيائها من المواقف التي تجعل البشر يستهزئون بها في الأماكن العامة، وبعد تعرض الفتاة للمضايقات وعبارات التنمر من المارة في الشارع، حاولت ان تبحث على طرق لإخفاء تلك العلامات، فارتدت الملابس الطويلة لإخفاء ما يظهر من رجلها، واستخدمت الماكياج لتوحيد لون بشرتها.



وبعد مرور الوقت أدركت الفتاة أن هذا المرض لم يكن عائقًا في حياتها، وقررت أن تعيش حياتها دون الشعور بالحرج، وبدأت في تحويل البقع السوداء التي تتواجد على بشرتها لفن يلفت نظر الجميع ويبهرون به، حيث استخدمت جمالها مع المرض واصبح كـ لوحة فنية بإستخدام الألوان الزاهية وشاركت الصور مع متباعينها على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

