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محافظات

لكل اسم حكاية.. مدينة بورفؤاد أنشئت بفرمان خديوي وامتداد سكني في بورسعيد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
مدينة بورفؤاد
مدينة بورفؤاد
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كتب محمد الغزاوى
ترجع فكرة إنشاء مدينة بورفؤاد في بورسعيد، إلي قرار إدارة كوبانية قناة السويس بإنشاء مدينة جديدة على الضفة الشرقية " الآسيوية " لمدينة بورسعيد، عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى بهدف تسكين العمال والموظفين العاملين بها.

وبدأ تنفيذ إنشاء بورفؤاد فى عام 1920 , على مساحة 682 فدانا .وتم أنشاء حوالى 300 مسكن كبدايه للعمران السكني .

ولم يكن قد أنشئ فى هذه الناحية فى ذلك الوقت سوى مبنى الحجر الصحى الذى تم انشاؤه فى عام 1901 .وكان الافتتاح الرسمي للمدينة فى 21 ديسمبر من عام 1926 ، وحملت اسم فؤاد ، الملك الحاكم وقتئذ .

وخططت بورفؤاد على نمط المدن الحدائقية ، وهى عبارة عن نسيج عمراني فى صورة مربعات ، تخترقها خطوط مائلة بزاوية 45 درجة ، وفقا للقواعد التى كانت تدرس بمدرسة الفنون الجميلة بباريس . وتتميز شوارعها بالاتساع وتكسوها الخضرة ، وتزينها الأشجار ، كما زودت بمتنزه جميل .

وخصص بالمدينة حيان الأول حي سكني للعمال والموظفين ، عبارة عن مساكن شبه متلاصقة ارتفاعها دوران . وتم تخصيص حديقة صغيرة لكل مسكن مزروعة بالأشجار التي نضجت الآن وتقدمت فى العمر ، وتكثر بها أشجار المانجو .

وكما جرى العرف فى كل مدينة عمالية منظمة ، أن المنازل التى تقع على النواصى او على رأس الشارع تكون مخصصة لرؤساء العمال ، بحيث يتمكنون بهذه الطريقة من متابعة العمال التابعين لهم بسهولة أكثر .

كانت هناك طريقتان لبناء هذه المساكن ، فهناك الشريحة الأولى المخصصة لمساكن الموظفين التى بنيت بالحجر الرملى، تصل بينها فواصل كبيرة ظاهرة ، وكانت الشرفات تبنى بالخشب .

اما الشريحة الثانية المخصصة لمساكن العمال ، فتمتد على مساحة أوسع بكثير ، وهى مكونة من منازل تبدو متشابهة مع مبانى الشريحة الأولى ، وان كانت قد بنيت من قوالب الطوب الأسمنتى ، وهى ذات شرفات تحملها كوابيل من الخرسانة المسلحة ، ويفصل هاتين الشريحتين السكانيتين طريق فسيح تكتنفها الأشجار من الجانبين بصفة عامة ، فان الثراء فى عناصر اللاند سكيب والزراعات ، وتميز المباني القائمة ، لخير دليل على وجود رغبة صريحة وواضحة لتكوين مجموعة عمرانية ذات سمات متنوعة ومتميزة . بما يدل على غنى إمكانيات شركة القناة من جانب وعلى مدى الاهتمام الذى كانت توليه الشركة لراحة العاملين بها من جانب آخر .

وجاء الحى الآخر ، ويقع على مسافة قريبة من هذه المساكن ، ليخصص مجتمع سكنى الكوادر الأعلى من القباطنة والمهندسين والإداريين فى الوظائف العليا ، وهى عبارة عن فيلات لكل منها تصميم مميز ومختلف عن بعضها البعض ، وتعزل الواحدة عن الأخرى بحدائق فسيحة ، تحيط بها من كافة الأرجاء .

وتصل بينها شوارع تكاد تكون مخصصة لها . أما أجملها، والتى يمكن تمييزها اليوم عن طريق المصبعات الخشبية الكبيرة التى تحجب شرفة الطابق العلوى وجمال الطراز المعماري وروعته و صلاحيته الصحية وقع الأختيار عليها كمقر للراحل محمد أنور السادات رئيس الجمهورية بغرض الاستجمام .
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