معهد كفر إبراش النموذجي يحتفل بالمولد النبوي بعد حصوله على جودة التعليم.. صور

احتفل معهد كفر ابراش الأزهري النموذجى، بقرية كفر ابراش بمشتول السوق بمنطقة الشرقية الأزهرية، بالمولد النبوي الشريف وكذلك حصول المعهد على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد وتكريم حفظة القرآن الكريم.





وحصل معهد كفر ابراش النموذجى، على ضمان الجودة التعليم للمرحلة الابتدائية وكذلك مرحلة رياض الأطفال ويجري حاليا الاستعداد للحصول على ضمان الجودة في المرحلة الاعدادية.





حضر الحفل، الدكتور محمد السروى، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية والدكتور أحمد ماضي مدير التعليم النموذجى، والدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد كركور الأستاذ بجامعة الأزهر، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية والشعبية.





وتضمن الحفل، فقرات احتفالية ومهرجانية للأطفال في المعهد، وكلمات للحضور أكدوا فيها على ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام والسنة المحمدية في ذكرى المولد النبوي.





وأكد الحضور على الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطى ونشر صحيح الدين وتنمية مواهب الأطفال ورعايتهم وتوفير المناخ المناسب لهم لإخراج نشء جديد وواعٍ.



