ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

معهد كفر إبراش النموذجي يحتفل بالمولد النبوي بعد حصوله على جودة التعليم.. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:21 م
معهد كفر ابراش النموذجى
معهد كفر ابراش النموذجى يحتفل بالمولد النبوي بعد حصوله على ج
Advertisements
محمد شحتة
احتفل معهد كفر ابراش الأزهري النموذجى، بقرية كفر ابراش بمشتول السوق بمنطقة الشرقية الأزهرية، بالمولد النبوي الشريف وكذلك حصول المعهد على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد وتكريم حفظة القرآن الكريم. 

وحصل معهد كفر ابراش النموذجى، على ضمان الجودة التعليم للمرحلة الابتدائية وكذلك مرحلة رياض الأطفال ويجري حاليا الاستعداد للحصول على ضمان الجودة في المرحلة الاعدادية. 

حضر الحفل، الدكتور محمد السروى، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية والدكتور أحمد ماضي مدير التعليم النموذجى، والدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد كركور الأستاذ بجامعة الأزهر، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية والشعبية. 

وتضمن الحفل، فقرات احتفالية ومهرجانية للأطفال في المعهد، وكلمات للحضور أكدوا فيها على ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام والسنة المحمدية في ذكرى المولد النبوي.

وأكد الحضور على الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطى ونشر صحيح الدين وتنمية مواهب الأطفال ورعايتهم وتوفير المناخ المناسب لهم لإخراج نشء جديد وواعٍ.

وفي نهاية الحفل، كرم رئيس منطقة الشرقية الأزهرية والدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقة القران التي تم تنظيمها على مستوى طلبة المعهد.
معهد كفر إبراش النموذجي يحتفل بالمولد النبوي بعد حصوله على جودة التعليم.. صور
معهد كفر إبراش النموذجي يحتفل بالمولد النبوي بعد حصوله على جودة التعليم.. صور
معهد كفر إبراش النموذجي يحتفل بالمولد النبوي بعد حصوله على جودة التعليم.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم وأحكامه في الشرقية الأزهرية

اليوم..احتفال المولد النبوي الشريف بالجامع الأزهر ومجلس علمي

امتلأ عن آخره .. 50 صورة من احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

ترشيحاتنا

بـ 1000 جنيه فقط .. أرخص وأقوى هاتف ذكى فى مصر | صور

تحمل مرض الإيدز.. الصحة تنفى استيراد مصر وحدات دم ملوثة .. تفاصيل

كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين منتخب الكاميرون وكاب فيردي

تناولت 6 زجاجات في اليوم.. وفاة طفلة بسبب الحليب

خطيبة هيثم أحمد زكى توجه رسالة مؤثرة بعد رحيله بأسبوع

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها