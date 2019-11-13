شهود عيان يرون تفاصيل صادمة حول حريق خط بترول إيتاي البارود ..فيديو

أكد "عصام" أحد شهود العيان علي حريق خط البترول بمحافظة البحيرة ، وهو من سكان منطقة "ايتاي البارود"، أن تسرب المواد البترولية من خط نقل البترول بدأ منذ الساعة 11 ظهرا، وبدأ بعدها الحريق في الخامسة مساء، موضحا أن سيارات الإسعاف والحماية المدنية انتقلت علي الفور لإنقاذ الموقف.



وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب"، في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هناك بعض الأهالي حاولوا سرقة البنزين المسرب من المواسير الخاصة بنقل المواد البترولية، وقد وقع الحريق نتيجة أشعال احدهم سيجارة بالقرب من مكان الحريق.



كما أكد "احمد" احد سكان المنطقة، أن هناك من حاول كسر الماسورة بغرض سرقة الوقود، ولكنه لم يستطيع السيطرة على الثقب الذي صنعه بالماسورة.