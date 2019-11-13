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رياضة

ختام ناجح لألعاب الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت اليوم الأربعاء ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة الإسكندرية والتي أقيمت علي ملاعب النادي الأوليمبي بالإسكندرية خلال الفترة من 12 حتي 13 من نوفمبر الجاري .

حضر الألعاب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي ، مروة حافظ رئيسة مؤسسة انا مصراوية ، المهندس طارق السيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي ، عدد من المتطوعات من كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الإسكندرية وبمشاركة 255 لاعباً ولاعبة و 76 مدرباً ومدربة من 30 هيئة بمحافظة الإسكندرية ليتسابقوا في رياضات رفع الأثقال والبوتشي وتنس الطاولة وكرة السلة الموحدة المدمجة والتي تجمع بين لاعبين من الأولمبياد الخاص ولاعبين من غير المعاقين .

وصرح "عمرو الطحاوي" نائب المدير الوطني مدير الألعاب والمسابقات بأن اليوم الأول شهد مراسم حفل افتتاح الألعاب الرسمية وفق قواعد الأولمبياد الخاص والتي اشتملت علي دخول طابور العرض الهيئات المشاركة وعزف السلام الوطني وكلمات من كبار الضيوف وإيقاد شعلة الألعاب وانصراف طابور العرض لتبدأ رسميًا مسابقات الإسكندرية بانطلاق مرحلة تقسيم وهي التي تهدف إلي تقسيم اللاعبين إلي مجموعات متقاربة من حيث القدرة .

ويضيف "الطحاوي" أن اليوم الثاني فقد شهد مسابقات النهائيات التي اتسمت بالندية والحماس الشديد بين اللاعبين المشاركين لحصد الميداليات الذهبية، حتي يستطيعوا دخول القرعة العلنية بين الفائزين لاختيار اللاعبين المؤهلين للاشتراك في الألعاب الوطنية القادمة.

وقد اختتمت الألعاب بتتويج اللاعبين المشاركين في المسابقات المختلفة وسط فرحة من أهالي اللاعبين عقب إجراء مراسم القرعة العلنية واعلان المتأهلين للألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري .

وعلي هامش الألعاب أطلق الأولمبياد الخاص المصري مشروع "معاك" للتأمين الصحي علي لاعبي الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة الإسكندرية والذي بدأ بمحافظة مطروح الأسبوع السابق بالتعاون مع شركة بابليك بارتنرز للخدمات الطبية وبرعاية شركتي كوكاكولا والمصرية للاتصالات WE والبنك التجاري الدولي .
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