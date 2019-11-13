الرياضة المفضلة.. 1500 لاعب كاراتيه في جنوب سيناء خلال سنوات قليلة

انتشرت لعبة الكاراتيه بصورة كبيرة بين الأطفال وتلاميذ وطلاب المدارس بجنوب سيناء بصورة كبيرة في سنوات قليلة وأصبحت مراكز الشباب جميعها بها فرق للعبة الكاراتيه.





وظهر ذلك خلال افتتاح بطولة المدارس للتفوق الرياضي التي أقيمت بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بطور سيناء بالتنسيق مع التربية والتعليم والشباب والرياضة.





وقال محمود متولي رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، إن انتشار اللعبة جاء نتيجة تكثيف العمل وإزالة العقبات رغم ضعف الاعتمادات التي لا تتجاوز الـ 9 آلاف جنيه سنويا من الشباب والرياضة واتحاد الكاراتيه وارجع متولي سبب حب الأطفال بالكاراتيه انبهارهم بالبدلة مثل انبهارهم وحبهم البدلة العسكرية، مشيرا إلى أن بدلة الكاراتيه الاحترام والتقدير واللعبة قواعدها الاحترام وتبدأ بالتحية وتنتهي بالتحلية.



