النجم الساحلي: ننتظر رد كاف عن تأجيل مباراة الأهلي | فيديو

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، أن علاقتهم مع النادي الأهلي المصري طيبة للغاية، مشيرا الى انتظارهم لرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تأجيل المباراة.



وقال مسؤول النجم في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" "نحن نرحب بالنادي الأهلي وبعثته في تونس، وسوف يكون هناك أفضل استقبال لهم، العلاقات مميزة بيننا والنادي الأهلي".



وتابع "طلبنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل المباراة 24 ساعة، وسوف نلعب مباراة بالدوري التونسي يوم 25 نوفمبر، وذلك من أجل أن نحصل على راحة مناسبة".



وأضاف "الاتحاد الأفريقي لم يرد علينا بعد بشأن تأجيل الموعد، نعلم أن الأمر سوف يكون مفيدا للأهلي أيضا الذي لديه مباراة في الدوري المصري يوم 25 نوفمبر ، الأهلي لن يمانع بكل تأكيد تأجيل المباراة، فالأمر في صالحه أيضا".



واختتم "الفريق يستعيد مستواه الفني بشكل جيد في الفترة الأخيرة وأيضا هناك عودة للمصابين بشكل متدرج وسنكون جاهزين لمباراة الأهلي ولاعبونا في أفضل حال".