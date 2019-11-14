شاهد.. طائرات تركية تقصف قرية مسيحية في سوريا

نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس، الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة قصف طائرات تابعة لجيش تركيا، يوم أمس الأول، الثلاثاء، لقرية تل تمر ذات الأغلبية المسيحية في شمال شرقي سوريا.





وتسعى قسد لاستعادة مواقع خسرتها لصالح الفصائل في الساعات والأيام القليلة الفائتة، بعد أن وصلت الفصائل التركية إلى مشارف بلدة تل تمر من الجهة الشمالية.



