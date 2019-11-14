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أخبار العالم

شاهد.. طائرات تركية تقصف قرية مسيحية في سوريا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس، الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة قصف طائرات تابعة لجيش تركيا، يوم أمس الأول، الثلاثاء، لقرية تل تمر ذات الأغلبية المسيحية في شمال شرقي سوريا. 

وتسعى قسد لاستعادة مواقع خسرتها لصالح الفصائل في الساعات والأيام القليلة الفائتة، بعد أن وصلت الفصائل التركية إلى مشارف بلدة تل تمر من الجهة الشمالية.

ووثق المرصد السوري مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة أثناء الاشتباكات، بينما قتل 6 عناصر من قسد في القصف والاشتباكات، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
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