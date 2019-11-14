سمير فرج: عضو باتحاد الكرة فاوضني والسعيد للانضمام للأهلي ..فيديو

كشف أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، عن قيام حازم الهواري، عضو اتحاد الكرة السابق، بالتفاوض معه وعبدالله السعيد وقت كان الثنائي بالإسماعيلي من أجل اللعب للأهلي.





وقال أحمد سمير فرج، في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، "عضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة تواصل معي وعبدالله السعيد، وجلسنا معه في أحد فنادق القاهرة بتكليف من الخطيب، كان متبقى موسم لكل لاعب في عقده".





وأضاف أنه "قال لنا بما أنه أهلاوي ويتمنى أن نكون في النادي، الأهلي فوضني بشكل غير رسمي للتفاوض معكما".





وتابع أحمد سمير فرج، "كنت سعيدا جدا في الإسماعيلي، لكن ما حدث في الموسم الأخير كان صعبا للغاية، لم نحصل على مستحقات، يحيى الكومي عاد لمدة أسبوعين ورحل، لم نحصل على أي أموال سواء عقودا قديمة أو جديدة".





وواصل "أتذكر مفاوضات الإسماعيلي معي وأحمد صديق كانت كوميدية، موسم كامل لم نحصل على أموال، النادي يريد التجديد لنا، العرض كان بنفس القيمة القديمة، لمدة 4 مواسم دون أي زيادة في العقد".





وأضاف "لا يوجد مقدم تعاقد، ولا أي ضمان للحصول على المستحقات القديمة، اذا لماذا سأستمر في النادي، في تلك الفترة تحدث معي ماجد سامي".





وعاد للحديث عن مفاوضات الأهلي معه والسعيد "كان هناك موافقة مبدئية بالطبع، تحدث معي مدير الكرة في الفريق وقتها ورحبت بكل تأكيد".





الجدير بالذكر أن أحمد سمير فرج لعب للإسماعيلي منذ 2006 وحتى 2012 ثم رحل لنادي ليرس البلجيكي، وبعد ذلك عاد لمصر عبر بوابة نادي الزمالك وانتقل بعدها للإسماعيلي ثم الداخلية واعتزل عام 2016، بينما انتقل عبدالله السعيد للأهلي في صيف 2011.