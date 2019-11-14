التموين تعلن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات.. فيديو

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تقوم بإجراءات التصفية والتنقية لقاعدة البيانات التي بها حوالي 70 مليون مواطن يحصل على الدعم.





وأضاف إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي " ، قائلا:" من لا يستحق الدعم يجب أن يخرج خارج منظومة الدعم وهناك تدليس في قواعد البيانات، لأنها تضم بعض المتوفين ومازالوا يصرفون سلعا تموينية ويصرفون سلعا تموينية".



