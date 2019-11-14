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التموين تعلن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
بطاقات التموين -
بطاقات التموين - تعبيرية
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هاني حسين
قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تقوم بإجراءات التصفية والتنقية لقاعدة البيانات التي بها حوالي 70 مليون مواطن يحصل على الدعم.

وأضاف إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي " ، قائلا:" من لا يستحق الدعم يجب أن يخرج خارج منظومة الدعم وهناك تدليس في قواعد البيانات، لأنها تضم بعض المتوفين ومازالوا يصرفون سلعا تموينية ويصرفون سلعا تموينية".

وتابع إبراهيم عشماوي:"بعد الإنتهاء من إجراءات التصفية والتنقية سيتم اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين"، مضيفا:" هناك قرار بخفض أسعار السلع الأساسية في التمويل لإحداث التوازن بين أسعار منتجات القطاع الخاص والقطاع الحكومية".
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