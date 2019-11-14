فى اليوم العالمي للسكري .. 10 أعراض تدل على الإصابة بـ مرض السكر

يحتفل العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للسكرى، فيعد مرض السكر من الأمراض المزمنة و الأكثر أنتشارا بين الأشخاص و لا يفرق بين كبير أو صغير، فمرض السكر لا يقتصر على فئة معينة أو مرحلة عمرية محددة.



وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بمرض السكر، و تتمثل فى ...



-ﺧﻔﻘﺎﻥ ﺍﻟﻘلب

-الإصابة بـ ﺍﻻﺭﺗﻌﺎﺵ

-ﺯﻳﺎﺩﺓ نسبة ﺍﻟﺘﻌﺮﻕ

-الشعور بالعطش الشديد

-ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟدﻭﺧﺔ

- الشعور بالغثيان

-آلام شديدة فى البطن

-التبول المستمر

-ﺷحوﺏ ﺍﻟﺠلد